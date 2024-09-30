Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Место рождения

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

18.03.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
14.06.1909

Муж: Раппу Иван Абрамович

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Раппу Эмиль-Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Сын: Раппу Вяйнё Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.12.1914

Дочь: (Раппу) Ева-Хильма Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1919

Сын: Раппу Виктор Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1922

Сын: Раппу Арво Иванович

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.06.1924

Дочь: (Раппу) Алина Ивановна

Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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