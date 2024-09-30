Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения18.03.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1909
Муж: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Раппу Эмиль-Вяйнё Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
10.08.1913
Сын: Раппу Вяйнё Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
08.12.1914
Дочь: (Раппу) Ева-Хильма Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
26.08.1919
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
27.03.1922
Сын: Раппу Арво Иванович
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Рождение ребёнка
27.06.1924
Дочь: (Раппу) Алина Ивановна
Отец ребёнка: Раппу Иван Абрамович
Смерть
Неизвестно