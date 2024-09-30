Хювёнен Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения26.06.1839
Дата смерти25.01.1915
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
14.05.1878
Мать ребёнка: Хювёнен (Кахи) Ева Яковлевна
Рождение ребёнка
02.09.1889
Дочь: (Хювёнен) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Хювёнен (Кахи) Ева Яковлевна
Смерть
25.01.1915