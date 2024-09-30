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Хювёнен Иван Иосифович

Место рождения

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

26.06.1839

Дата смерти

25.01.1915

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1845 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1869

Жена: Хювёнен (Кахи) Ева Яковлевна

Рождение ребёнка
14.05.1878

Сын: Хювёнен Иван Иванович

Мать ребёнка: Хювёнен (Кахи) Ева Яковлевна

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
02.09.1889

Дочь: (Хювёнен) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Хювёнен (Кахи) Ева Яковлевна

Торики, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
25.01.1915

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