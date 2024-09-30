Раппу Иван Абрамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаппу Иван Абрамович

Раппу Иван Абрамович

Место рождения

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

09.12.1890

Дата смерти

?.04.1933

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890

Отец: Раппу Абрам

Мать: не указана

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
14.06.1909

Жена: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.08.1910

Сын: Раппу Эмиль-Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
10.08.1913

Сын: Раппу Вяйнё Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.12.1914

Дочь: (Раппу) Ева-Хильма Ивановна

Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.08.1919

Сын: Раппу Виктор Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.03.1922

Сын: Раппу Арво Иванович

Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
27.06.1924

Дочь: (Раппу) Алина Ивановна

Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна

Алакюля, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
?.04.1933

Мы используем куки для улучшения работы сайта.