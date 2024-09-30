Раппу Иван Абрамович
Место рождения
Дата рождения09.12.1890
Дата смерти?.04.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1890
Отец: Раппу Абрам
Мать: не указана
Бракосочетание
14.06.1909
Рождение ребёнка
30.08.1910
Сын: Раппу Эмиль-Вяйнё Иванович
Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1913
Сын: Раппу Вяйнё Иванович
Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.12.1914
Дочь: (Раппу) Ева-Хильма Ивановна
Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1919
Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.03.1922
Сын: Раппу Арво Иванович
Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.06.1924
Дочь: (Раппу) Алина Ивановна
Мать ребёнка: Раппу (Хювёнен) Мария Ивановна
Смерть
?.04.1933