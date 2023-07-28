(Фурсова) Параскева Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Фурсова) Параскева Ильинична

(Фурсова) Параскева Ильинична

Место рождения

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.10.1911

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1911

Отец: Фурсов Илья Антонович (унтер-офицер)

Мать: Тупицына, Фурсова Анна Григорьевна

Ячейка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область