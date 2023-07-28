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(Фурсова) Параскева Ильинична
(Фурсова) Параскева Ильинична
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Место рождения
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Дата рождения
16.10.1911
Пол
Женский
Отец
Фурсов Илья Антонович (унтер-офицер)
1866 г.р.
Мать
Тупицына, Фурсова (Иваникова?) Анна Григорьевна
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
16.10.1911
Отец:
Фурсов Илья Антонович (унтер-офицер)
Мать:
Тупицына, Фурсова Анна Григорьевна
Ячейка
, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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