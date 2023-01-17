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Бородулин Федор Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1886

Жена: Бородулина Ирина Яковлева

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.09.1886

Дочь: Куренкова Пелагея Федоровна

Мать ребёнка: Бородулина Ирина Яковлева

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.08.1895

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: Бородулина Ирина Яковлева

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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