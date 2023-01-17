Бородулин Федор Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1886
Рождение ребёнка
27.09.1886
Дочь: Куренкова Пелагея Федоровна
Мать ребёнка: Бородулина Ирина Яковлева
Рождение ребёнка
22.08.1895
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: Бородулина Ирина Яковлева
Смерть
Неизвестно