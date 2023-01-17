Бородулина (Смокотнина) Ирина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородулина (Смокотнина) Ирина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

18.08.1915

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.02.1886

Муж: Бородулин Федор Филиппов

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
27.09.1886

Дочь: Куренкова Пелагея Федоровна

Отец ребёнка: Бородулин Федор Филиппов

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
22.08.1895

Дочь: Анна Федоровна

Отец ребёнка: Бородулин Федор Филиппов

Калтай, Томский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смокотнин ?

Смерть
18.08.1915
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