Бородулина (Смокотнина) Ирина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти18.08.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1886
Рождение ребёнка
27.09.1886
Дочь: Куренкова Пелагея Федоровна
Отец ребёнка: Бородулин Федор Филиппов
Рождение ребёнка
22.08.1895
Дочь: Анна Федоровна
Отец ребёнка: Бородулин Федор Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смокотнин ?
Смерть
18.08.1915