Власова (Бычкова) Ирина
Место рождения
Дата рождения07.04.1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1894
Рождение ребёнка
21.08.1895
Дочь: Васса Георгиевна
Отец ребёнка: Власов Георгий Андреев
Рождение ребёнка
14.12.1897
Дочь: Анастасия Георгиевна
Отец ребёнка: Власов Георгий Андреев
Рождение ребёнка
06.02.1899
Сын: Власов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Власов Георгий Андреев