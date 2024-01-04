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Власова (Бычкова) Ирина

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

07.04.1874

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.07.1894

Муж: Власов Георгий Андреев

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.08.1895

Дочь: Васса Георгиевна

Отец ребёнка: Власов Георгий Андреев

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.12.1897

Дочь: Анастасия Георгиевна

Отец ребёнка: Власов Георгий Андреев

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1899

Сын: Власов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Власов Георгий Андреев

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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