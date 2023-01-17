Посконин Василий Фёдоров
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти16.04.1870
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Посконин Фёдор Иванов
Бракосочетание
28.01.1853
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1854
Сын: Посконин Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
14.01.1855
Дочь: Агапина Васильевна
Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
01.01.1858
Дочь: Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
?.08.1860
Сын: Посконин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
05.03.1862
Сын: Посконин Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
16.03.1867
Сын: Посконин Степан Васильевич
Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова
Рождение ребёнка
11.09.1868
Дочь: Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова
Смерть
16.04.1870
Причина смерти: Горячка