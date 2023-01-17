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Посконин Василий Фёдоров

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Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

16.04.1870

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Посконин Фёдор Иванов

Мать: Посконина Акилина Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
28.01.1853

Жена: Посконина Екатерина Павлова

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.01.1854

Сын: Посконин Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
14.01.1855

Дочь: Агапина Васильевна

Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
01.01.1858

Дочь: Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
?.08.1860

Сын: Посконин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
05.03.1862

Сын: Посконин Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.03.1867

Сын: Посконин Степан Васильевич

Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова

Рождение ребёнка
11.09.1868

Дочь: Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Посконина Екатерина Павлова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.04.1870
Причина смерти: Горячка
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