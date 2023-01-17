Суздальцев Василий Евдокимович
Место рождения
Дата рождения20.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877
Бракосочетание
10.11.1895
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1896
Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна
Рождение ребёнка
05.07.1902
Сын: Суздальцев Пётр Васильевич
Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна
Рождение ребёнка
01.10.1905
Дочь: Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1912
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна
Смерть
Неизвестно