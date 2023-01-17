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Суздальцев Василий Евдокимович

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1877

Отец: Суздальцев Евдоким Александрович

Мать: Суздальцева Александра Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
10.11.1895

Жена: Суздальцева Елена Павловна

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.09.1896

Сын: Суздальцев Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.07.1902

Сын: Суздальцев Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.10.1905

Дочь: Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.04.1912

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Суздальцева Елена Павловна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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