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Шишковъ Перфилъ

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Место рождения

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1787

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Шишковъ Евстифей

Мать: Шишкова Лукерья

Кузнецово, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
20.01.1807

Жена: Чернышова Татьяна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1812
Военная служба
1812
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шишковъ Иванъ

Мать ребёнка: Чернышова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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