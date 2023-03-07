Шишковъ Перфилъ
Место рождения
Дата рождения1787
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Шишковъ Евстифей
Мать: Шишкова Лукерья
Бракосочетание
20.01.1807
Жена: Чернышова Татьяна
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Военная служба
1812
Военная служба
1812
Рождение ребёнка
1813
Сын: Шишковъ Иванъ
Мать ребёнка: Чернышова Татьяна
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан