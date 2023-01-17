Горматова (Тырышкина) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горматова (Тырышкина) Варвара Ивановна

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Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

29.11.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1887

Отец: Тырышкин Иван Моисеевич

Мать: Тырышкина Александра Елисеевна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.01.1909

Муж: Горматов Ефим Иванович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1914

Дочь: Евдокия Ефимовна

Отец ребёнка: Горматов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.01.1916

Сын: Горматов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Горматов Ефим Иванович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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