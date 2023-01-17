Горматова (Тырышкина) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения29.11.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1887
Бракосочетание
21.01.1909
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1914
Дочь: Евдокия Ефимовна
Отец ребёнка: Горматов Ефим Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1916
Отец ребёнка: Горматов Ефим Иванович
Смерть
Неизвестно