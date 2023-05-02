Морейский Георгий Феофилактов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Морейский
- Имя
- Георгий
- Отчество
- Феофилактов
- Дата исполнения приговора
- 27 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 343
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 89801. МОРЕЙСКІЙ, ГЕОРГІЙ ФЕОФИлактовъ. Сн. лич. поч. гр., 19 л., рд. Воронеж. у., Березовск. в., въ с. Рамони; — Харьков. С. П., 53, 54, 57 и 1 ч. Г.12 Угол. У., крѣп. 1м. и 21 день. Исп. 27 Февр. 908.
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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
26.05.1887
28.10.1937
с. Рамонь Березовского района Воронежской области