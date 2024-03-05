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Морейский Георгий Феофилактович

Место рождения

с. Рамонь Березовского района Воронежской области

Дата рождения

26.05.1887

Дата смерти

28.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887

Отец: Морейский Феофилакт Григорьевич

Мать: Морейская Пелагея Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морейская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
03.04.1909

Дочь: Морейская Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Морейская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Морейская Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Морейская Елена Николаевна

Смерть
28.10.1937

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