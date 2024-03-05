Морейский Георгий Феофилактович
Место рожденияс. Рамонь Березовского района Воронежской области
Дата рождения26.05.1887
Дата смерти28.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1887
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.04.1909
Дочь: Морейская Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Морейская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Морейская Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Морейская Елена Николаевна
Смерть
28.10.1937