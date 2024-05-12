село Казарь, село Казарь, Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Казарь

Залегощенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Казари Березовской вол. Новосильского у. Ивана Зубова, Стефана Кузнецова, Сергея Сосновского и Анания Зубова на по Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Казари Березовской вол. Новосильского у. Дмитрия Полухина, Прокофия Сосновского и Акима Редникова на постановление Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2951Казарь, с. каз.при р. Неручь.129114534557Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тульская губерния, Новосильский уезд, Березовская волость
802. Казарь, село бывшее государственное, при речке Неручи, дворов 170, жителей 1301, церковь православная, школа, овчинный завод

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Залегощенский район
63859Казарьсело52°54'с.ш.36°53'в.д.N-37-110

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Залегощенский муниципальный район, Нижнезалегощенское сельское поселение
54618422106с Казарьсело
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