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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Казари Березовской вол. Новосильского у. Ивана Зубова, Стефана Кузнецова, Сергея Сосновского и Анания Зубова на по Показать все
Дело по жалобе уполномоченных крестьянского общества с. Казари Березовской вол. Новосильского у. Дмитрия Полухина, Прокофия Сосновского и Акима Редникова на постановление Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2951Казарь, с. каз.при р. Неручь.129114534557Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
802. Казарь, село бывшее государственное, при речке Неручи, дворов 170, жителей 1301, церковь православная, школа, овчинный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
63859Казарьсело52°54'с.ш.36°53'в.д.N-37-110
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54618422106с Казарьсело