- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
450Стрельцы, подг. сл. каз.при рч. Вязовне.117109261265Завод 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
145. Стрелецкая, слобода бывшая государственная, при речке Вязовке, дворов 118, жителей 842, церковь православная
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Стрелецкая слобода15р. Вязовне 2045556111166239½2слоб. БогословкаДве зем. богад. Главн. под. зан. добыван. камня, кв. урядника
Стрелецкой слободы мельница17р. Вязовне —6410239¼3¼слоб. Богословка
Гончарный завод кр. Ряховскаго18р. Вязовне —347239¼2½слоб. Богословка
Кирпичный завод купца Лебедева19р. Вязовне ————239¼2½слоб. Богословка
Кудриной купчихи хуторъ21р. Вязовне —2132381½3слоб. Богословка
Кирпичный зав мещ. Акимова36р. Вязовне ————238½2слоб. Богословка