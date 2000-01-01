село Еделево, Буинский уезд, Симбирская губерния (на 1913) — Familio

Еделево

Буинский уезд, Симбирская губерния (на 1913)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Ульяновской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Симбирская губерния, Буинский уезд
663Петропавловское (Едилево), с. вл.при рч. Ерусалимке.804380308322Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд
Сц. Еделево2Эмил. и Мар. Аппол. Ушаковы245271

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Симбирская губерния, Буинский уезд, Архангельская волость
359. Петропавловское (Едилево), село бывшее владельческое и государственное, при речке Ерусалимке, дворов 115, жителей 771, церковь православная, школа, торжк. 27-го июня Показать все

Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд, Архангельская волость
8Еделево, село, при ключе Иерусалимке; н. р. 6878127423460
23Усадьба двор. М. Г. Карч-Карчевской, при с. Еделеве; н. р.68782198
24Усадьба двор. О. К. Берви, при с. Еделеве; н. р.6878356
25Усадьба наслед. кр. Васильева, при с. Еделеве; н. р.6878245

Мы используем куки для улучшения работы сайта.