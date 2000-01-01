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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
663Петропавловское (Едилево), с. вл.при рч. Ерусалимке.804380308322Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Симбирская губерния, Буинский уезд
Сц. Еделево2Эмил. и Мар. Аппол. Ушаковы245271
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
359. Петропавловское (Едилево), село бывшее владельческое и государственное, при речке Ерусалимке, дворов 115, жителей 771, церковь православная, школа, торжк. 27-го июня Показать все
Список населённых мест Симбирской губернии 1913 года
№НазваниеОт губернского городаОт уездного городаДворовМужчинЖенщин
8Еделево, село, при ключе Иерусалимке; н. р. 6878127423460
23Усадьба двор. М. Г. Карч-Карчевской, при с. Еделеве; н. р.68782198
24Усадьба двор. О. К. Берви, при с. Еделеве; н. р.6878356
25Усадьба наслед. кр. Васильева, при с. Еделеве; н. р.6878245