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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2804Завьяловское (Завьялово, Подрига), сел.при рч. Юрмаче.6017101285Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
727. Завьяловское (Подрига), село бывшее государственное, при речке Юрмаче, дворов 124, жителей 695, церковь православная
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
6) с. Завьяловское (Подрига) на р. Юрмыч, прав. церк., зем. шк., распланиров.Завьяловское общество170395423Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские6016
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
38064Завьяловскоесело57°08'с.ш.63°33'в.д.O-41-104
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65724000531с Завьяловскоесело