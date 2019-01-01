село Спасское, село Спасское, Сорочинский, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Спасское

Сорочинский, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Дело о Наумцеве Емельяне Исаевиче, крестьянине с. Ново-Спасского Сорочинской вол. Бузулукского у. Самарской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Бузулукский уезд
1268Спасская (Осьмая, Осьминка), д. каз.при рч. Осьмой.8741105510477

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Бузулукский уезд, Сорочинская волость
788. Ново-Спасское (Осмипка), село бывшее государственное, при речке Осьмой, дворов 163, жителей 1158, церковь православная

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бузулукский уезд, Сорочинская волость
С. Спасское. Б. госуд. Рус. Прав.3716Р. Осьмая2608510263822820

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Сорочинский район
72098Спасскоесело52°19'с.ш.53°13'в.д.N-39-143

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Сорочинский
53727000151с Спасскоесело
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