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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Наумцеве Емельяне Исаевиче, крестьянине с. Ново-Спасского Сорочинской вол. Бузулукского у. Самарской губ., обвинявшемся в оскорблении царской фамилии. 1904 г. // Г Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1268Спасская (Осьмая, Осьминка), д. каз.при рч. Осьмой.8741105510477
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
788. Ново-Спасское (Осмипка), село бывшее государственное, при речке Осьмой, дворов 163, жителей 1158, церковь православная
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Спасское. Б. госуд. Рус. Прав.3716Р. Осьмая2608510263822820
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72098Спасскоесело52°19'с.ш.53°13'в.д.N-39-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53727000151с Спасскоесело