посёлок Палех, посёлок Палех, Палехский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Палех

Палехский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
1577Палех, с. вл.при рч. Паштне.7327279577703Церквей православных 2. Базар.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Вязниковский уезд
С. Палих с 6 деревнями14Конст. Алекс. Грязьев422165

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Палеховская волость
1034. Палех, село бывшее владельческое, при реке Палехе, дворов 196, жителей 1058, становая квартира, волостное правление (уездный город в 75 верстах), 2 церкви православ Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Вязниковский уезд, Палеховская волость
1790Палех село64225319775

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Владимирская губерния, Вязниковский уезд, Палеховская волость
село Палех

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Палехский район
5300Палехпосёлок56°48'41°51'O-37-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Палехский муниципальный район, Палехское городское поселение
24617151051п Палехпоселок
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