село Щербаково, Каменский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Щербаково

Каменский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Камышловский уезд
2963Щербаковское, сел.при р. Исети.9010203601594Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебный магазин. Мельниц 2. Кузниц 4.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Камышловский уезд, Щербаковская волость
954. Щербаковское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 216, жителей 1435, волостное правление (уездный город 90 в ), церковь православная, школа

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Пермская губерния, Камышловский уезд, Щербаковская волость
село Щербаковское206117349121455421842538471[...]

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Камышловский уезд, Щербаковская волость
1) с. Щербаковское на р. Исети, прав. церк., церк.-пр. школа, народн. библ., вол. пр., зем. станцияЩербаковское общество292876852Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские80

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Каменский район
89453Щербаковосело56°26'с.ш.61°44'в.д.O-41-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Каменский
65712000421с Щербаковосело

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