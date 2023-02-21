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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2963Щербаковское, сел.при р. Исети.9010203601594Церковь православная 1. Волостное правление. Приходское училище. Хлебный магазин. Мельниц 2. Кузниц 4.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
954. Щербаковское, село бывшее государственное, при реке Исети, дворов 216, жителей 1435, волостное правление (уездный город 90 в ), церковь православная, школа
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Щербаковское206117349121455421842538471[...]
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Щербаковское на р. Исети, прав. церк., церк.-пр. школа, народн. библ., вол. пр., зем. станцияЩербаковское общество292876852Бывшие государственные крестьянеПравославныеРусские80—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
89453Щербаковосело56°26'с.ш.61°44'в.д.O-41-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65712000421с Щербаковосело