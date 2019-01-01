посёлок Краснополье, Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Краснополье

Ровенский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Саратовской области

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Тарлыцкая волость
1165. Краснополье (Прайс), село бывшее колонистов, при реке Волге, дворов 378, жителей 3.280, церковь католическая, молитвенный дом, 2 школы, 18 лавок, ярмарка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ровенский район
43743Краснопольепосёлок50°57'с.ш.46°09'в.д.M-38-045

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ровенский муниципальный район, Привольненское сельское поселение
63639460106п Краснопольепоселок

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