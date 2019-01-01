деревня Малое Макарово, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Малое Макарово

Междуреченский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Тотемский уезд
9194Макарово малое, д. каз.при рч. Большой Козланке.14292123032

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Тотемский уезд, Шуйская волость
7473Макарово МалоеБрюховское.Фроло-Лаврскийбывшие государственные1377194751

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Шуйский район, Враговский сельсовет
Макарово-Малое (мол. проп. п.) 7274деревняЗимнее: 1,5 км. Летнее: 1,5 км.Зимнее: 7 км. Летнее: 7 км.Зимнее: 86 км. Летнее: 90 км.2320

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Междуреченский район
247166Малое Макароводеревня59°19'с.ш.41°05'в.д.O-37-035

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Междуреченский муниципальный район, Сухонское сельское поселение
19632424241д Малое Макароводеревня

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