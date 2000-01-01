- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Находки
Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении Акимовскому ссудо-сберегательному товариществу купить два участка земли у крестьян села Акимовки, Акимовск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
962Акимовка, с. каз.при рч. Малом (Орта) Уклюке.21½45266758734Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
304. Акимовка, село бывшее государственное, при балке Утлюк, дворов 297, жителей 2223, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, еврейский мо Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Акимовка56137723131912658764321301974
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-8744Якимівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Якимівськийселищна рада Якимівська