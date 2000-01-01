посёлок городского типа Акимовка — Familio

Акимовка

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по еврейской генеалогии

Находки

Где упоминается данное место
Земский отдел Министерства внутренних дел. 1908 г. О разрешении Акимовскому ссудо-сберегательному товариществу купить два участка земли у крестьян села Акимовки, Акимовск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
962Акимовка, с. каз.при рч. Малом (Орта) Уклюке.21½45266758734Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Якимовская волость
304. Акимовка, село бывшее государственное, при балке Утлюк, дворов 297, жителей 2223, волостное правление (уездный город в 21 версте), церковь православная, еврейский мо Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Акимовская волость
село Акимовка56137723131912658764321301974

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Запорізька область
А-8744Якимівкаселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Якимівськийселищна рада Якимівська

Мы используем куки для улучшения работы сайта.