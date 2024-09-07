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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2592Орловка (Таптыково, Хупотка), с. каз. и вл.при рч. Хупте.341037184200Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
969. Орлово (Таптыково), село бывшее владельческое, при речке Хупте, дворов 43, жителей 319, церковь православная, богадельня
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Таптыково, Орлово тож село5821при р. Хупте50220202422—334Спасско-Заборов. гаиЦер. кам. богад. для престар., мелоч. лав., 2 кузн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1341Таптыкисело53°35'с.ш.40°31'в.д.N-37-094
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61650440141с Таптыкисело