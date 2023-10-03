посёлок городского типа Кромы, посёлок городского типа Кромы, Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Кромы

Кромской муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Города
7КРОМЫ. Уездный.При р. Кроме.10523335815171487Церквей православных 6. Училища: уездное, приходское. Больница. Почтовая станция. Ярмарок 2. Базары еженедельно. Фабрики и заводы: салотопенных 4, пивоваренный 1, кирп Показать все

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Кромский уезд
город Кромы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Кромской район
10406Кромыпгт52°41'с.ш.35°47'в.д.N-36-120

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Кромской муниципальный район, Городское поселение Кромы
54625151051пгт Кромыпоселок городского типа
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