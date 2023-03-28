село Чёрныш, село Чёрныш, Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886) — Familio

Чёрныш

Усть-Сысольский уезд, Вологодская губерния (на 1886)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по представлению чиновника по крестьянским делам с прошением крестьян дер. Вайтановской Ношульской волости Сердитовых, Иевлева и дер. Ивановской Ульянова о разрешени Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Устьсысольский уезд, Ношульская волость
Кайтановская22311

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Усть-Сысольский уезд, Ношульская волость
1646. Кайтановская (Сернос), деревня бывшая государственная, при речке Лузе, дворов 34, жителей 234, часовня
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