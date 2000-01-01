слобода Пушкарская, слобода Пушкарская, Стрелецкая волость, Старооскольский уезд (на 1892) — Familio

Пушкарская

Стрелецкая волость, Старооскольский уезд (на 1892)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
слобода
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Белгородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Старооскольский уезд
2327Пушкарская, слоб. каз.при р. Осколе.130161714672

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Курская губерния, Старо-Оскольский уезд, Стрелецкая волость
976. Пушкарская, слобода бывшая государственная, при реке Осколе, дворов 213, жителей 1725, 8 лавок, 2 постоялых двора, кафельн. з.

Список населённых мест Курской губернии 1892 года

НазваниеОт уездного городаМужчинЖенщинУчастки
Старооскольский уезд, Стрелецкая волость
Пушкарная сл.1719730Земского начальника: 1. Судебного следователя: 2. Полицейского урядника: 1. Призывной по отправлению воинской повинности: 1. Военно-конский: 11.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close