деревня Деревенька, Вологодский район, Вологодская область (на 2018) — Familio

Деревенька

Вологодский район, Вологодская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Деревеньки Несвойской волости Вологодского уезда Павлу Андреевичу Куликову строительства кирпичного завода. 1898 г. // Гос. архив Вологод Показать все
Дело по прошению государственных крестьян д. Деревеньки Несвойской вол. Ф. П. Аленева с жалобой на местного мирового посредника о запрещении просителю производить печенье Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьян дер. Деревеньки Несвойской волости Куликовых и дер. Стрелкова Матвеева, Ковалева и дер. Гончарки Петрачкова на приговор Вологодского Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Деревеньки Несвойской волости, ходатайствующих об освобождении их от внесения продовольственных долгов. 1911 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Владимирской Поченгской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
444Деревенька, д. каз.при рч. Поченге.2616184350

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Несвойская волость
152. Деревонька, деревня бывшая государственная, при речке Починке, дворов 15, жителей 75, 2 пряничн. куреня, 2 лавки, кожевенный завод, земская почтовая станция

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Несвойская волость
1816ДеревенькаГончаровское.Михаило Архангельскийсвободные хлебопашцы221154032

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Кубино-Озерская волость
Деревенька108188деревняРусские23484189

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Гончаровский сельсовет
Деревенька 619деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.2323

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247317Деревенькадеревня59°18'с.ш.39°31'в.д.O-37-032

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