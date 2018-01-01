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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Находки
Где упоминается данное место
Дело о разрешении крестьянину д. Деревеньки Несвойской волости Вологодского уезда Павлу Андреевичу Куликову строительства кирпичного завода. 1898 г. // Гос. архив Вологод Показать все
Дело по прошению государственных крестьян д. Деревеньки Несвойской вол. Ф. П. Аленева с жалобой на местного мирового посредника о запрещении просителю производить печенье Показать все
Дело по кассационной жалобе крестьян дер. Деревеньки Несвойской волости Куликовых и дер. Стрелкова Матвеева, Ковалева и дер. Гончарки Петрачкова на приговор Вологодского Показать все
Дело по ходатайству крестьян дер. Деревеньки Несвойской волости, ходатайствующих об освобождении их от внесения продовольственных долгов. 1911 г. // Гос. архив Вологодско Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Владимирской Поченгской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
444Деревенька, д. каз.при рч. Поченге.2616184350
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
152. Деревонька, деревня бывшая государственная, при речке Починке, дворов 15, жителей 75, 2 пряничн. куреня, 2 лавки, кожевенный завод, земская почтовая станция
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
1816ДеревенькаГончаровское.Михаило Архангельскийсвободные хлебопашцы221154032
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Деревенька108188деревняРусские23484189
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Деревенька 619деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.Зимнее: 25 км. Летнее: —.2323
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
247317Деревенькадеревня59°18'с.ш.39°31'в.д.O-37-032