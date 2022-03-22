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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Семеновской Лоскомской вол. Грязовецкого у. за 1851 год. 1850 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Семеновской Лоскомской вол. Грязовецкого у. за 1851 год. 1850 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Семеновская Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Высоковской церкви. Список архивных дел п Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2681Семеновское, д. вл.при пруде и колодцах.2621173352
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
572. Семеновская, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 100, 2 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
35СеменовскоеСеменовскоебывшие помещичьи214747
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Семеновское263187деревняРусские234465109
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Семеновское (1 торг. зав.) 1989деревняЗимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.2423
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249297Семеновскоедеревня58°39'с.ш.40°25'в.д.O-37-057
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624432436д Семеновскоедеревня