деревня Семеновское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Семеновское

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Ревизская сказка о крестьянах дер. Семеновской Лоскомской вол. Грязовецкого у. за 1851 год. 1850 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Семеновской Лоскомской вол. Грязовецкого у. за 1851 год. 1850 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 8905.
Ревизская сказка о крестьянах дер. Семеновская Лостомской вол. Грязовецкого у. за 1858 год. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 388. Опись 1. Дело 9601.
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Высоковской церкви. Список архивных дел п Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
2681Семеновское, д. вл.при пруде и колодцах.2621173352

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Семенцовская волость
572. Семеновская, деревня бывшая владельческая, дворов 20, жителей 100, 2 лавки

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Семенцевская волость
35СеменовскоеСеменовскоебывшие помещичьи214747

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Семенцевская волость
Семеновское263187деревняРусские234465109

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Обнорский сельсовет
Семеновское (1 торг. зав.) 1989деревняЗимнее: 9 км. Летнее: —.Зимнее: 30 км. Летнее: —.Зимнее: 75 км. Летнее: —.2423

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249297Семеновскоедеревня58°39'с.ш.40°25'в.д.O-37-057

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Ростиловское сельское поселение
19624432436д Семеновскоедеревня

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