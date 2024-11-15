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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2364Боковой Майдан (Боковые Буды), с. каз.при рч. Пичкирае.5843219593685Церковь православная 1. Почтовая станция. Маслобойня.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
963. Боковой Майдан, село бывшее государственное, дворов 246, жителей 1587, волостное правление (уездный город в 57 верстах), церковь православная, 3 постоялых двора
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Боковой-Майдан«Пичкиряевское» п.-т. отделение583
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1669Боковой Майдансело54°10'с.ш.42°30'в.д.N-38-062
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61642464146с Боковой Майдансело