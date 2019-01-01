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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
124Льгово (Ольгово, Ольхово), с. каз.при р. Оке.1325149624628Церковь православная 1. Льговский мужск. монастырь. Сельское училище.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
8. Льгово, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 238, жителей 1559, церковь православная, почтовая станция, 2 постоялых двора
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Льгово136272191165427242308502сведений нет
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Льгово, Ольгово село6131на тр. Ряз.-Спас. при р. Оке4351380138127611414—волостн. правл.Церк. кам., цер.-пр. шк. смеш., каз. вин. лав., кирп. зав., кварт. урядн. и вол. прав., кузн., 2 чайных лав., каменщ., плотники, штукатуры
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1254Льговосело54°30'с.ш.39°58'в.д.N-37-056
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61634460101с Льговосело