село Льгово, Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Льгово

Рязанский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Рязанский уезд
124Льгово (Ольгово, Ольхово), с. каз.при р. Оке.1325149624628Церковь православная 1. Льговский мужск. монастырь. Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Астроминская волость
8. Льгово, село бывшее государственное, при реке Оке, дворов 238, жителей 1559, церковь православная, почтовая станция, 2 постоялых двора

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Астроминская волость
село Льгово136272191165427242308502сведений нет

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Рязанский уезд, Астроминская волость
Льгово, Ольгово село6131на тр. Ряз.-Спас. при р. Оке4351380138127611414волостн. правл.Церк. кам., цер.-пр. шк. смеш., каз. вин. лав., кирп. зав., кварт. урядн. и вол. прав., кузн., 2 чайных лав., каменщ., плотники, штукатуры

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Рязанский район
1254Льговосело54°30'с.ш.39°58'в.д.N-37-056

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Рязанский муниципальный район, Льговское сельское поселение
61634460101с Льговосело

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