село Паново, Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Паново

Шатковский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
604Паново, с. вл.при прудах.18131508493Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд
С. Своробоярское и Паново12Кн. Ал. Петр. Голицына7525211

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пановская волость
408. Паново, село бывшее владельческое, дворов 172, жителей 973, волостное правление (уездный город в 18 верстах), 2 церкви православных, школа, красильный завод, 14 ветр Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пановская волость
село Паново 7224400876121822416459815

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Арзамаский уезд, Пановская волость
с. Паново14072015

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Арзамасский уезд, Пановская волость
Паново село442Пановский1428с. Паново18128

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Шатковский район
18476Пановосело55°13'43°54'N-38-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Шатковский муниципальный район, Сельское поселение Светлогорский сельсовет
22657430131с Пановосело

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