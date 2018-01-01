село Кувыка, Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Кувыка

Татищевский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Саратовской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о Ягубове Александре Никифоровиче, крестьянине д. Кувык, Мариинской волости, Саратовского уезда, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1903–1904 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Саратовский уезд
54Кувыка, д. каз.при рч. Идолге.3812117454467Почтовая станция. Мельница 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Саратовский уезд, Мариинская волость
43. Кувыки (М. Идолга), деревня бывшая государственная, при речке Б. Идолге, дворов 144, жителей 1092, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Татищевский район
43831Кувыкасело51°38'с.ш.45°31'в.д.M-38-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Татищевский муниципальный район, Октябрьское сельское поселение
63646440106с Кувыкасело

Мы используем куки для улучшения работы сайта.