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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о Ягубове Александре Никифоровиче, крестьянине д. Кувык, Мариинской волости, Саратовского уезда, обвинявшемся в оскорблении царской фамилии (ст. 246). 1903–1904 гг. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
54Кувыка, д. каз.при рч. Идолге.3812117454467Почтовая станция. Мельница 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
43. Кувыки (М. Идолга), деревня бывшая государственная, при речке Б. Идолге, дворов 144, жителей 1092, школа
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
43831Кувыкасело51°38'с.ш.45°31'в.д.M-38-020
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63646440106с Кувыкасело