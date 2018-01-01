село Новопавловка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Новопавловка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1799Новопавловка, с. каз.при рч. Соленой.764832014591432Церковь православная 1. Училище. Богадельня. Ярмарок 4. Базары.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Новопавловская волость
611. Новопавловка, село бывшее государственное, при речке Соленой, дворов 628, жителей 3765, волостное правление (уездный город в 101 версте), церковь православная, часов Показать все

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Ново-Павловская волость
1. № по учету земель: 1303.Ново-Павловкабывшие государственные1076354334376980

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4394Новопавлівкаселоцентр сільської ОТГр-н МежівськийНовопавлівська сільська об'єднана територіальна громада

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