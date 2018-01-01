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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1799Новопавловка, с. каз.при рч. Соленой.764832014591432Церковь православная 1. Училище. Богадельня. Ярмарок 4. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
611. Новопавловка, село бывшее государственное, при речке Соленой, дворов 628, жителей 3765, волостное правление (уездный город в 101 версте), церковь православная, часов Показать все
Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года
№НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
1. № по учету земель: 1303.Ново-Павловкабывшие государственные1076354334376980
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-4394Новопавлівкаселоцентр сільської ОТГр-н МежівськийНовопавлівська сільська об'єднана територіальна громада