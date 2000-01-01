деревня Змиевка, деревня Змиевка, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886) — Familio

Змиевка

Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Нижнеломовский уезд
1358Змиевка, д. каз. и вл.при р. Атмисе.192150180204

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Нижеломовский уезд
С. Змиевка8Мих. Порфир. Евсюков1242129

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Нижне-Ломовский уезд, Виргинская волость
748. Змиевка, сельцо бывшее владельческое, при речках Змиевке и Атмисе, дворов 45, жителей 268, синильни
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