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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
422Украинцево (Петровское), с. вл.при рч. Иссе.314107372364Церковь православная 1. Волостное правление. Завод овчарный.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Инсарский уезд
Украинцево17Дмитр. Алекс. Литвинов44465105
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
308. Украинцево (Петро-Павловское), село бывшее владельческое, при речке Иссе, дворов 102, жителей 726, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
46915Украинцевосело53°52'44°47'N-38-078
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56626413151с Украинцевосело