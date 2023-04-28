село Украинцево, село Украинцево, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Украинцево

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Пензенской области
Чат по генеалогии православного духовенства

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Инсарский уезд
422Украинцево (Петровское), с. вл.при рч. Иссе.314107372364Церковь православная 1. Волостное правление. Завод овчарный.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Пензенская губерния, Инсарский уезд
Украинцево17Дмитр. Алекс. Литвинов44465105

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Инсарский уезд, Украинцевская волость
308. Украинцево (Петро-Павловское), село бывшее владельческое, при речке Иссе, дворов 102, жителей 726, волостное правление (уездный город в 25 верстах), церковь правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
46915Украинцевосело53°52'44°47'N-38-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Каменно-Бродский сельсовет
56626413151с Украинцевосело
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