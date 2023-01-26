деревня Непеина, Талицкий, Свердловская область (на 2019) — Familio

Непеина

Талицкий, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Шадринский уезд
9394Непеина (Непейная), дер.при рч. Беляковке.7468110329387

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Шадринский уезд, Буткинская волость
1910. Пепенина, деревня бывшая государственная, при речке Беляковке, дворов 131, жителей 674, 3 токарн. з., 11 дегт. з.

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Шадринский уезд, Буткинская волость
8) д. Непеино на р. Беляковке; зем. шк., распл.Непеинское общество129326332Бывшие государственные крестьянеПравославные, единоверцы и раскольникиРусские674

Список населённых пунктов Уральской области 1928 года

НазваниеДворовМужчинЖенщинНаселениеПреобладающая национальностьЧисленностьВторая национальностьЧисленностьВолость 1916 годаВодаДо сельсоветаДо РИКаДо городаЖ/д станцияРасстояние до неёДо пристаниДо школыДо больницыДо врачаДо ветеринараДо телефонаДо телеграфаДо почтыДорогаПримечание
Уральская область, Шадринский округ, Буткинский район , Казаковский сельсовет
3. Непеина, д. 157355403758русские758Буткинскойр. Беляковка33ст. Поклевская4534633453большой

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Талицкий район
692829Непеинадеревня56°41'с.ш.63°46'в.д.O-41-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Талицкий
65724000291д Непеинадеревня

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