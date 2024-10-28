деревня Желтухино, Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Желтухино

Скопинский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Скопинский уезд
3042Желтухино, д. вл. и каз.при колодце.161670275280

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Яблоневская волость
1238. Желтухино (Гопкино), сельцо бывшее владельческое, при речке Моше, дворов 131, жителей 871, церковь православная

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Скопинский уезд, Яблоневская волость
Желтухино г. Волконского8277при р. Моше7127626554190187Яблонево

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Скопинский район
513Желтухинодеревня53°48'с.ш.39°51'в.д.N-37-080

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Скопинский муниципальный район, Шелемишевское сельское поселение
61644496221д Желтухинодеревня

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