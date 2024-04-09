село Княжево, село Княжево, Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Княжево

Знаменский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
233Богородицкое (Княжое), с. вл.при р. Нару-Тамбовке.3118149755760Церковь православная 1. Заводов 6: винокуренных 2, конных 2, шпанских овец 2. Мельница.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Богородицкое, Княжее тож Д. Петровская73Д. А. Хвощинский4145072
С. Богородицкое, Княжее тож Д. Петровская73Д. А. Хвощинский4145072

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд, Княже-Богородицкая волость
85. Богородицкое (Княжое), село бывшее владельческое, при реке Нару-Тамбове, дворов 148, жителей 1038, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православ Показать все

Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Тамбовский уезд, Княже-Богородицкая волость
село Княжое«Сатинское» п.-т. отделение3513

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Знаменский район
64408Княжевосело52°29'41°38'N-37-132

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Знаменский муниципальный район, Сельское поселение Сухотинский сельсовет
68606450106с Княжевосело
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