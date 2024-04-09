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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
233Богородицкое (Княжое), с. вл.при р. Нару-Тамбовке.3118149755760Церковь православная 1. Заводов 6: винокуренных 2, конных 2, шпанских овец 2. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
С. Богородицкое, Княжее тож Д. Петровская73Д. А. Хвощинский4145072
С. Богородицкое, Княжее тож Д. Петровская73Д. А. Хвощинский4145072
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
85. Богородицкое (Княжое), село бывшее владельческое, при реке Нару-Тамбове, дворов 148, жителей 1038, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православ Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Княжое«Сатинское» п.-т. отделение3513
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64408Княжевосело52°29'41°38'N-37-132
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68606450106с Княжевосело