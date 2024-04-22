деревня Левашино, деревня Левашино, Ростовский уезд, Ярославская губерния (на 1859) — Familio

Левашино

Ростовский уезд, Ярославская губерния (на 1859)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ярославской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином дер. Мелкая Александром Яковлевым за крестьянина дер. Левашино Спасской волости Рыбинского уезда Показать все
Дело по отношению Ярославской казенной палаты о взносе денег крестьянином дер. Левашино Спасской волости Рыбинского уезда Иваном Васильевичем Шошиным в уплату капитальног Показать все
Дело по отношению Рыбинского уездного предводительства дворянства об освобождении от рекрутства семейства крестьянина дер. Левашино Спасской волости Рыбинского уезда Иван Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
8013Левашино, д. вл.при руч. безымянном.1338123445
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