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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о привлечении к ответственности крестьянина Овечкина деревни Мякотихи Никольской волости Кадниковского уезда за оказание сопротивления полиции при взыскании недоимок Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 2) 578. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Становской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4264Мякотиха, д. разновед.при р. Пунгуле.7050165894
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
827. Мякотиха, деревня бывшая владельческая, при речке Пунгуле, дворов 4, жителей 31, 3 лавки
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3126МякотихаЯрыгинскоеНикольскийсвободные хлебопашцы65861315
32—МякотихаМякотихин.НикольскийШиршина658254246
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Мякотиха132953деревняРусские224963112
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Мякотиха 4569деревняЗимнее: 3 км. Летнее: —.Зимнее: 15 км. Летнее: —.Зимнее: 105 км. Летнее: —.2122
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
244136Мякотихадеревня59°55'с.ш.41°04'в.д.O-37-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19640418393д Мякотихадеревня