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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4572Ватутинки, д. вл.при колодцах.1620176249
4638Богородское (Ватутинки), с. вл.при р. Десне.162051021Церковь православная 1. Ярмарка.
Список населённых мест Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Село Ватутинки186Московско-Курская железная дорога, станция Подольск. 1839Суконная фабрика Риш, Троицкое Кредитное Товарищество, Церковно-приходская школа и казенная винная лавка.
Имение М. и Н. Матв. Плавильщиковых, при с. Ватутинки187Московско-Курская железная дорога, станция Подольск. 18—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
20433Ватутинкидеревня55°30'с.ш.37°20'в.д.N-37-015