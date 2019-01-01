деревня Шелыгино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Шелыгино

Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьян дер. Шелыгино Шонгско-Николаевской волости Бачерикова А. Б. об освобождении его от уплаты оклада хлеба в общественный магазин. 1913 г. // Гос Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Николаевской Шонгской церкви. Список архивных дел по п Показать все

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Шонгско-Николаевская волость
Шалыгина522

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий район
241383Шелыгинодеревня59°56'с.ш.45°40'в.д.O-38-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Городецкое сельское поселение
19630408581д Шелыгинодеревня

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