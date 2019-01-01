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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3201Санское, с. каз.при оз. Боровом.331738314731606Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правление. Ярмарка 1. Базары.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1314. Санское, село бывшее государственное, дворов 456, жителей 3199, волостное правление (уездный город в 33 верстах), церковь православная, школа, 2 лавки, базар по чет Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Санское 241173522775284829605808[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Санское село8812при озере Боровомъ5762180235945397030—волостн. правл.Цер. кам., шк., ярм. Возн., баз. ежен., крахм. з., к. в. л.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
1054Санскоесело54°23'с.ш.40°46'в.д.N-37-058
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61658472101с Санскоесело