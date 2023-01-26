деревня Посулово, деревня Посулово, Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Посулово

Заволжский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Костромская губерния, Кинешемской уезд
5637Посулово, д.при рч. Рустоже.2112143230Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Костромская губерния, Кинешемский уезд, Есиплевская волость
110. Посулово, деревня бывшая владельческая, при речке Рустане, дворов 10, жителей 54, почтовая станция

Список населённых мест Костромской губернии по сведениям 1907 года

Название селенияПоложениеЖелезная дорога, шоссе, торговая дорогаВёрст до уездного городаДворов (на 1907 год)Душ обоего пола (на 1907 год)Мужчин (на 1897 год)Женщин (на 1897 год)Обоего пола (на 1897 год)Фабрики, заводы и прочие промышленные заведенияПреобладающий промысел (кроме земледелия)
Кинешемский уезд, Есиплевская волость
Посулово д.речкаКин.-Кос.201676253762Преобладающие промыслы по Есиплевской вол.: фабричные рабочие, пастухи, плотники, чернорабочие, возка, пилка и рубка, дров, пильщики.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Заволжский район
586861Посуловодеревня57°34'41°56'O-37-096

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Заволжский муниципальный район, Волжское сельское поселение
24605410411д Посуловодеревня
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