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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3412Жилина, дер.при р. Бабке.10½10½170462529Часовня православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1228. Жилина, деревня бывшая государственная, при речке Бабке, дворов 170, жителей 992, часовня, лавка
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
11) с. Жилино, на р. Бабке, прав. церк., церк.-прих. шк., вол. правл., торжки: 30 января, 6 августа, 8 ноября — все однодневные, распл.Жилинское общество81149167Бывшие государственныеПравославные, единоверцы и старообрядцыРусские115
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347106Жилиносело57°29'00"56°48'00"O-40-090
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57630465131с Жилиносело