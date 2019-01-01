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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению крестьянина дер. Кокшарки Подболотной волости Южакова, жалующегося на постановление земского начальника 1 участка об утверждении сельского приговора о пе Показать все
Дело по жалобе крестьянина дер. Кокшарки Подболотной волости Малофеевского Николая на медленность земского начальника 1 участка Никольского уезда в рассмотрении приговора Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Ляменгской церкви. Список архивных дел Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Благовещенской Ляменгской церкви. Список архивных дел Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6265Кошкарка, д. каз.при рч. Микулихе.80½82½36115109
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Коктарка822
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
34236Кокшаркадеревня59°52'с.ш.44°33'в.д.O-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19608448101д Кокшаркадеревня