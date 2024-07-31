деревня Ваганово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Ваганово

Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянку Маерову деревни Ваганово Раменской волости Грязовецкого уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 6 Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3638Ваганово, д. каз.при рч. Вохтоге.536340109135

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд, Раменская волость
534. Ваганова, деревня бывшая государственная, при речке Кахтошке, дворов 48, жителей 286, часовня, лавка

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Раменская волость
16ВагановоРаменскоебывшие государственные68147206

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Лежская волость
Ваганово142130деревняРусские72142169311

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Грязовецкий район, Вохтогский сельсовет
Ваганово (1 торг. зав.,шк. I ст.)1648деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.Зимнее: 97 км. Летнее: —.8172

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Грязовецкий район
249189Вагановодеревня58°46'с.ш.41°06'в.д.O-37-047

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Грязовецкий муниципальный район, Вохтожское городское поселение
19624160131д Вагановодеревня

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