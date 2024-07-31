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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело о заключении под стражу крестьянку Маерову деревни Ваганово Раменской волости Грязовецкого уезда. 1916 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 18. Опись 1. Дело 6 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3638Ваганово, д. каз.при рч. Вохтоге.536340109135
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
534. Ваганова, деревня бывшая государственная, при речке Кахтошке, дворов 48, жителей 286, часовня, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
16ВагановоРаменскоебывшие государственные68147206
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Ваганово142130деревняРусские72142169311
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Ваганово (1 торг. зав.,шк. I ст.)1648деревняЗимнее: 1 км. Летнее: —.Зимнее: 53 км. Летнее: —.Зимнее: 97 км. Летнее: —.8172
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
249189Вагановодеревня58°46'с.ш.41°06'в.д.O-37-047
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19624160131д Вагановодеревня