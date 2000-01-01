деревня Киряево, Касимовский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Киряево

Касимовский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Касимовский уезд
1597Киряево, д. вл.при колодцах.61345250290

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Касимовский уезд, Спиринская волость
Киряево дер. (часть Тумской вол.)2817на тр. Кас.-Егор.10433531765294634СпириноЦерк.-прих. шк. см., ветр. мел. отхож пром. по санному рем.
Касимовский уезд, Тумская волость
Киряево дерев.2945на тракте Кас.-Егорьевскъ153032629463¾Тума Церк.-прих. школа

Мы используем куки для улучшения работы сайта.