село Большая Добринка, село Большая Добринка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Большая Добринка

Эртильский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Усманский уезд
2894Добринское (Большие Добринские), с. каз.при р. Ертиле.903069346351Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Карпельская волость
1120. Б. Добринка, село бывшее государственное, при речке Б. Ертиле, дворов 119, жителей 1001, церковь православная, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Эртильский район
8100Большая Добринкасело51°53'с.ш.40°51'в.д.M-37-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Эртильский муниципальный район, Большедобринское сельское поселение
20658412101с Большая Добринкасело
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